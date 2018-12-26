«Руки прочь от Минздрава!»: Онищенко хочет запретить табак в России к 2020 году

Российский Минздрав предложил полностью запретить оборот табачных изделий после 2050 года. Об этом говорится в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействию потребления табака. Предложение Минздрава поддерживает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Депутат отметил, что очередной тур концепции Минздрава — это «нормальный инструмент и дорожная карта» [в борьбе с табакокурением].

«Это мнение всех медиков планеты. Я бы запретил продавать табак уже к 2020 году», — сказал Геннадий Онищенко корреспонденту Федерального агентства новостей.

Онищенко отметил, что Минздрав занимает взвешенную позицию. По мнению депутата, установка о выведении табака из легального оборота к 2050 году соответствует основам мировой антитабачной политики.

«Это все, что заложено в рамочной концепции по борьбе с табаком, которая была принята еще в 2004 году», — напомнил Онищенко.

Член парламента напомнил об одной из главных национальных целей развития России, обозначенных президентом Владимиром Путиным в своем указе о повышении средней продолжительности жизни россиян к 2030 году до 80 лет.

«Президент также поставил задачу — 67 лет здоровой жизни, когда человек не имеет хронических заболеваний, не лежит на койке на управляемом дыхании. Те, кто свидетельствует против антитабачной концепции Минздрава, свидетельствуют против президента нашей страны», — убежден Онищенко.