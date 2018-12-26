Посол РФ в Каракасе допустил новые полеты Ту-160 в Венесуэлу

Каракас, 26 декабря. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский допустил новые полеты российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в эту страну.

В декабре этого года Ту-160 в сопровождении тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 ВКС РФ прилетели в международный аэропорт столицы Венесуэлы.

«В ходе российско-венесуэльского взаимодействия на этом направлении, разумеется, не исключаются подобные мероприятия и в будущем, — приводит слова российского посла РИА Новости, — причем, как и прежде, в полном соответствии с международными нормами».

Он отметил, что переполох вокруг визита российских военных самолетов в Венесуэлу произошел исключительно среди недоброжелателей венесуэльского правительства.