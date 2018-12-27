Дамаск, 27 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили спрятанное в машине с овощами оружие, которое предназначалось для контрабанды в провинцию Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого офицера, органы безопасности следили за перемещениями автомобиля, пока он не достиг контрольно-пропускного пункта. Затем сирийские военные остановили транспортное устройство, задержали водителя и осмотрели груз. В машину были погружены ящики с боеприпасами, большим количеством снарядов и пулеметов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что сирийская провинция Эль-Кунейтра была освобождена в июле 2018 года. Вместе с ней были освобождены еще две провинции — Эс-Сувейда и Даръа. В данный момент компетентные власти САР прочесывают освобожденные регионы, в то время как местное правительство пытается восстановить регион, подвергшийся длительной террористической оккупации. Это особенно сложно на фоне длительного экономического кризиса в сирийской республике. К счастью, Дамаску помогает Москва: российские специалисты принимают активное участие в ремонте разрушенной радикальными группировками инфраструктуры.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские компетентные органы предотвратили попытку контрабанды древнейших артефактов. Инцидент произошел на востоке провинции Хомс.

В ходе зачистки района древнего города Пальмиры сирийской правительственной армией был обнаружен ряд исторических объектов, которые относятся еще к Римскому периоду. Все артефакты были украдены из древнего схрона и подготовлены для последующей контрабанды в соседние страны.

Во время обысков военные также нашли точные копии артефактов, которые были предназначены для вывоза за границу.