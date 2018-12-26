«Туман смерти» поедает все живое»: украинский политик рассказал о «геноциде» на границе с Крымом

Киев, 26 декабря. В Херсонской области Украины, граничащей с российским Крымом, осуществляется настоящий геноцид населения, заявил бывший депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко.

По его словам, о многочисленных нарушениях на этих территориях говорит демографическая статистика. Как пишет «Политнавигатор», Журавко рассказал, что смертность в Херсоне превышает рождаемость. Политик уточнил, что публиковал печальные данные статистики еще полгода назад. По его информации, ситуация в области ухудшается с каждым днем: молодежь уезжает, смертность превысила рождаемость в два раза.

За эти заявления коллеги называют его «кремлевским пропагандистом-сепаратистом». Он уточнил, что реальная демографическая ситуация скрывается руководством страны.

«Официальная статистика на Украине «демократической» фашистской властью закрыта полностью», — добавил он.

Журавко уточнил, что сегодня его заявление подтверждают публикации в херсонских СМИ. Они пишут, что в 2018 году в регионе появилось на свет 7735 малышей и умерло 13208 взрослых. 1881 человек выехал из региона, население Херсонской области сократилось на 7354 человека. Украинский политик рассказал о «геноциде» на границе с Крымом.

«Вот это и есть самый настоящий геноцид, проводимый властью над коренным населением Украины, которому явно готовят судьбу северо-американских индейцев», — подчеркнул политик.

Журавко возложил ответственность за «планомерный геноцид» на украинского президента Петра Порошенко и бывших губернаторов области Юрия Одарченко и Андрея Путилова.

«Печально, что сегодня «туман смерти» поедает все живое, оставляя за собой кладбища. Вот результаты деятельности этой банды», — резюмировал он.

Ранее Порошенко обвинили в доведении украинцев до нищеты. Действующая власть обманула жителей Украины, превратив их в нищих, заявил основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

Бойко отметил, что 21 ноября этого года исполнилось пять лет событиям на майдане в Киеве. Однако, по его мнению, руководители, которых привели к власти эти события, обманули и обобрали свой народ. Оппозиционер обратил внимание на электронные декларации чиновников, по которым очевидно, что они стали богаче. В это время обычные украинцы, как считает Бойко, «превратились в нищих».

«Сегодня каждый человек, если посмотрит, как он жил пять лет назад и как живет сегодня, может сделать однозначный вывод, — призвал он. — Лишь 10% населения стали жить лучше, а 90% населения превратили в нищих».

Представитель «Оппозиционного блока» также указал на падение курса гривны в три раза, закрытие целого списка предприятий, потери страной некоторых территорий.

«Это все последствия пятилетнего правления сегодняшнего режима, — убежден он. — Поэтому его нужно сменить как можно быстрее».

Он также отметил, что в стране нельзя допустить еще один госпереворот. Только честные выборы дадут Украине «шанс сохраниться и жить стабильно». Бойко также раскритиковал бюджет страны на 2019 год. Его он назвал «бюджетом бедности», который продолжит превращать украинцев в нищих.

Напомним, 21 ноября 2013 начались первые протестные акции в центре Киева после решения руководства страны прекратить курс на евроинтеграцию. В результате они переросли в массовые беспорядки, гибель более сотни человек (правоохранителей и митингующих) и в государственный переворот на Украине. Новым президентом страны в результате стал Порошенко.