«Гнев Одина» смоет Восточное побережье США»: эксперт рассказал о супероружии России

Автор «Военно-промышленного курьера» Чоро Тукембаев предложил затопить Восточное побережье США с помощью разворота Гольфстрима. Для этого, по мысли эксперта, достаточно подорвать термоядерным зарядом радиальную дайку вулкана Снайфедльсйекюдль в Исландии, что вызовет суперцунами и радикально повлияет на океаническое течение.

Возможность такого сценария подтвердил в интервью Федеральному агентству новостей доктор военных наук Константин Сивков. Эксперт рассказал подробности об этом супероружии России.

«Дело в том, что в Северной Атлантике имеются подводные каньоны, которые являются своего рода проводниками цунами. Их два: «Гнев Одина» и «Гнев Тора». «Тор» идет на Европу, «Один» идет на США, с северной оконечности Исландии, от вулкана с непроизносимым названием», — объяснил заместитель президента Российской академии ракетных войск и артиллерии.

Эффективности этой технологии, по мнению эксперта, можно доверять ровно настолько, насколько мы можем доверять уравнениям воды на мелком море.

«Если они проверенные и если они действительно соответствуют расчетам, то это реализуемо — будет волна, которая смоет Канаду и восточную оконечность США. Но если уравнения неточны, то не будет ничего», — полагает Сивков.

При этом, по мнению собеседника ФАН, сегодня самое время начать обсуждать с Вашингтоном возможные перспективы задействования данного сценария.

«Сейчас идеальные условия для того, чтобы заняться этой технологией и предупредить наших западных партнеров о необходимости прекращения гонки вооружений», — отметил он.

Что касается ситуации, когда Россия могла бы реально применить эту технологию, то, по мнению Сивкова, речь идет исключительно о моменте, когда наша страна оказывается на пороге полного уничтожения.

«Тогда «мертвой рукой» Россия утаскивает за собой и Америку», — уверен эксперт.

Вспомнив проект уничтожения Восточного побережья США с помощью цунами, вызванного подрывом термоядерных торпед, предложенный в свое время выдающимся советским ученым Андреем Сахаровым, собеседник ФАН отметил, что этот вариант тоже осуществим.

«Речь шла о подрыве нескольких сверхмощных ядерных боеприпасов в Атлантической котловине. В итоге получилась бы та же картина — на побережье США обрушится высокая волна. Принцип, правда, немножко другой — не каньонно-волновой, а возникновение пространственной, плоской, двухмерной решетки на поверхности океана», — рассказал эксперт.

По мнению Сивкова, сахаровская идея, несмотря на то, что она была предложена много лет назад, гораздо серьезнее.

«Гнев Одина» бьет сверху вниз, идет вдоль побережья США через Канаду с севера на юг и, естественно, теряет энергию. А в случае применения метода, предложенного Сахаровым, волна обрушится перпендикулярно, одновременно на все побережья», — уточнил Сивков.

Такие проработки, убежден он, должны подтолкнуть США к разоружению.

«Это может показаться кому-то странным, но самые главные провокаторы войны — это «борцы за мир», особенно те, кто связан с ядерным разоружением. В условиях капиталистического способа хозяйствования они создают условия для развязывания войн», — отметил эксперт.

По его словам, когда между СССР и США имелся ядерный паритет, с каждой стороны насчитывалось по 30 тысяч боеголовок, и ядерная война была невозможна. В любом случае, она означала гибель агрессора, даже если бы он успешно осуществил нападение на противника.

«А теперь в ядерной войне возможна победа. Боеголовок немного, поэтому можно попытаться победить. И создали эти условия так называемые «борцы за мир». Они — преступники против человечества», — полагает Сивков.

России следует создать новые условия, когда бы ядерная война была бессмысленной, уверен собеседник ФАН. В частности, на это направлено и создание систем оружия, вызывающих цунами, подытожил эксперт.