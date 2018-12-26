900 снегоуборщиков вывели на улицы Петербурга для ликвидации последствий снегопада. ФАН-ТВ

В минувший вторник метель стала причиной километровых пробок и множества аварий. В ночь на 26 декабря ликвидировать последствия снегопадов на улицы города вышли 900 снегоуборщиков. Комитет по благоустройству города отмечает, что руководство лично вышло на ночное дежурство, чтобы проконтролировать работу техники.

«В уборке задействуют комбинированные дорожные машины и тракторы с плугом и щеткой, лаповые и фронтальные погрузчики, самосвалы», — сообщает пресс-служба комитета.

Начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Вадим Мизюкин уточнил, что убирают не только в центре города, но также и в спальных районах.

«В вечерний час-пик на линии работало 657 единиц техники. По указанию действующего главы города мы увеличили количество техники до 900 единиц, которые сейчас трудятся на линии. Прежде всего это снегоочистка проезжей части — подметание уступом, очистка пешеходных зон и тротуаров от снега, разметание островков безопасности, остановок общественного транспорта», — сообщил Вадим Мизюкин, начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Несмотря на сильный снегопад накануне, утром по городу были зафиксированы пробки не выше 6 баллов, основные магистрали убраны.

Петербуржцы также отмечают, что при предыдущих градоначальниках дороги очищались не столь оперативно и зачастую Георгий Полтавченко и Валентина Матвиенко ждали, пока снег растает самостоятельно.