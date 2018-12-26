Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян на три месяца

Москва, 26 декабря. Басманный суд российской столицы удовлетворил прошение следствия о продлении до 28 марта будущего года меры пресечения в виде запрета некоторых действий младшей из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить продлить Хачатурян меру пресечения... на три месяца — сроком до 28 марта 2019 года», — огласила вердикт судья Евгения Николаева.

Напомним, по данным следствия, вечером 27 июля в подъезде дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе в российской столице, было найдено тело 57-летнего мужчины с ранениями шеи и груди. По информации следствия, его убили три дочери по причине личной неприязни, в итоге им было предъявлено обвинение, передает телеканал «360».

Сестры заверяли, что мужчина, находясь под действием наркотических веществ, первый напал на них с ножом — они всего лишь защищались. До этого в течение длительного времени он, по словам Хачатурян, причинял им «моральные страдания».

В настоящее время девушки полностью признают вину и раскаиваются.