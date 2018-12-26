Небольшой буксир затонул во время шторма у берегов Крыма

Симферополь, 26 декабря. Небольшой частный буксир затонул во время шторма в Керченском проливе. Об этом в среду сообщил журналистам гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

По его словам, судно пошло ко дну возле причала. Оно принадлежит сторонней организации, название которой Волков уточнять не стал. Глава «Крымских морских портов» подчеркнул, что затонувший буксир не представляет угрозы для судоходства в Керченском проливе. По его словам, судовая команда не пострадала — моряки успели сойти на берег, когда корабль начал тонуть.

Как отмечает издание 47 news, речь идет о морском буксире РБТ-18, который стоял у причала №6 Керченского торгового порта. На борту судна было 700 кг топлива. Примечательно, что корабль был спущен на воду еще при первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве — в 1989 году. Он приписан к порту Ростова-на-Дону.

Отметим, что шторма — не редкость для Керченского пролива. К примеру, 30 ноября пролив был полностью перекрыт из-за погодных условий. Росморречфлот выпустил штормовое предупреждение для Керченского пролива и Азовского моря в связи с сильным ветром, скорость которого достигала 13-18 метров в секунду.