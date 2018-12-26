Скандал в Житомире: «святого Николая» уволили за пророссийские взгляды

Киев, 26 декабря. Журналист Руслан Мороз исполнял роль святого Николая в его резиденции в Житомире. Украинская чиновница возмутилась, что стороннику русского мира позволили быть святым Николаем.

Член исполкома местного городского совета Вера Гринишина сообщила в Facebook, что гуляла со своей семьей по резиденции святого Николая и обратила внимание, что на роль сказочного персонажа приглашен Мороз. Она напомнила, что журналист является сторонником русского мира и членом нескольких пророссийских организаций, в частности, «Русского содружества». Гринишина призналась, что «назначение» Мороза на роль сказочного персонажа удивило ее, и она решила поинтересоваться, кто принял такое решение.

«Кто принял такое решение, что под видом традиционного украинского рождественского святого с детьми общается откровенный сепаратист», — написала украинская чиновница.

По ее словам, журналист оскорблял и толкал ее, а потом заблокировал выход из домика. Мороз на своей странице ответил на обвинения украинской чиновницы. По его словам, на видео не попали кадры, на которых Гринишина срывает с Мороза костюм.

Гринишина заявила, что с детьми должен работать человек с «проукраинскими ценностями». По ее словам, Мороз не подходит на роль святого Николая ни психологически, ни идеологически.

«Я ожидаю реакции правоохранительных органов», — написала она.

На следующий день чиновница сообщила, что власти города быстро отреагировали на инцидент и заменили святого Николая. Свое увольнение также подтвердил Мороз.