Киев, 26 декабря. Украинский телеведущий и продюсер Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры «хоть с чертом лысым» ради мира в Донбассе. Он подчеркнул, что главной задачей при урегулировании конфликта является сохранение человеческих жизней.

Ситуацию в Донбассе Зеленский прокомментировал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Как считает шоумен, минские соглашения не работают должным образом, однако, по словам Зеленского, идти в Донбасс войной нельзя. Артист напомнил, что конфликт затрагивает множество человеческих жизней.

«Вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все», — подчеркнул Зеленский.

Он призвал при разрешении конфликта в Донбассе сохранять людей и их жизни. Это, по словам артиста, должно быть главной целью Киева. Зеленский добавил, что также для разрешения ситуации необходимо вести переговоры.

«Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек», — подчеркнул он.

Прекращение стрельбы и развитие страны Зеленский назвал первым шагом для стабилизации на Украине.

Кие6в начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня. Однако из республик регулярно поступают сообщения об обстрелах со стороны ВСУ и других нарушениях договоренностей.

31 марта 2019 года на Украине должны состояться выборы президента. Зеленский, согласно публикуемым предварительным рейтингам, опережает в списках действующего главу государства Петра Порошенко. При этом сам артист о планах баллотироваться на пост президента не заявлял.