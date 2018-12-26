«Путин — мудрый человек»: экс-глава Польши хочет восстановить дружбу с Россией

Варшава, 26 декабря. Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что хочет приехать в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по восстановлению дружбы стран.

Валенса констатировал, что между Россией и Польшей возможны хорошие отношения. Он отметил, что хочет восстановить дружбу стран. Он пояснил, что кризис между странами возник из-за недопонимания. Бывший президент Польши отметил, что готов приехать в Москву, чтобы обсудить этот вопрос с Путиным.

«Если бы меня пригласили, я, конечно, приехал бы, но приглашения нет, — приводит слова Валенса РИА Новости. — У меня нет никаких противопоказаний. Я бы очень хотел этого. Потому что считаю Путина мудрым человеком, которому просто не хватает несколько других аргументов».

Экс-глава Польши добавил, что считает, что большую политику Путин проводит правильно, однако упускает простые элементы. Валенса хочет привести российскому лидеру ряд аргументов, которые, по его мнению, положительно бы сказались на отношениях двух стран.

«Если бы он [Путин] дал себя убедить. Он мудрый человек, — констатировал Валенса. — Мудрый, только надо для него добавить аргументов».

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что решение о создании в Польше постоянной военной базы США может быть принято уже весной. По его словам, база Североантлантического альянса, скорее всего, будет расположена «где-то на восточном фланге, на северо-востоке или на востоке» страны.