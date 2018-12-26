Россия готова к сдерживанию ситуации: в Госдуме отреагировали на угрозу США и НАТО с моря

Москва, 26 декабря. США продолжают наращивать стратегические неядерные системы высокоточного оружия в прилегающих к РФ морских акваториях, однако Россия готова к сдерживанию данной ситуации и вынуждена предпринять ответные шаги. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев ранее заявил о том, что военно-морское присутствие сил ВМФ России в новом году будет осуществляться с учетом резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ РФ. Таким образом, по его словам, Россия сможет обезопасить себя от «любых угроз с морских и океанских направлений».

В Госдуме отреагировали на угрозу США и НАТО с моря. Швыткин, комментируя высказывание адмирала, отметил, что военно-морская составляющая, как и сухопутная, не является исключением в части наращивания высокоточного оружия вблизи российских границ со стороны стран блока НАТО. Однако Россия, обратил внимание депутат, готова к сдерживанию данной ситуации.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности напомнил, что Вооруженные силы РФ оснащены современными видами вооружений, в том числе и Военно-морской флот страны. При этом он указал, что за последние два года на вооружение поступило такое количество кораблей, которого более чем достаточно для сдерживания возможной агрессии в отношении России.

При этом Швыткин отметил, что Россия в сложившейся ситуации вынуждена отреагировать и предпринять ответные меры, поскольку от этого зависит безопасность государства и его граждан.

«Мы ни в коем случае не являемся инициаторами каких-то действий в части наращивания военной составляющей. Но мы вынуждены соответствующим образом реагировать», — цитирует его RT.

Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил уверенность в том, что никакой войны не будет, а сосредоточение американского и натовского стратегического высокоточного оружия морского базирования вдоль границ России происходит потому, что вокруг РФ сформирован соответствующий информационно-психологический фон.

Россию изображают агрессором, отметил сенатор, ввиду чего страны Запада используют инструменты давления на страну, однако речь не идет о реальной военной угрозе.