Глава Башкирии пригрозил «выжигать каленым железом» из чиновников неуважение к детским утренникам
Уфа, 26 декабря. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров пригрозил увольнять подчиненных за неискренность при работе с детьми и опоздания на детские новогодние праздники. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Хабиров потребовал искреннего отношения к особенным детям, поскольку у них «сложная жизнь».
«Это то, что я каленым железом выжгу из каждого, начиная с самого себя… И когда особенные дети ждали главу 30 минут на свой утренник — мне интересно, какими такими более важными делами он [опоздавший] был занят?» — заявил врио губернатора Башкирии.
При этом Хабиров обратил внимание, что факт опоздания чиновника был внимательно проверен и подтвержден.
Также он пообещал, что при повторном нарушении «такой деятель» будет вынужден искать новую работу.
Ранее жительница Уфы пожаловалась главе региона, что дети-инвалиды в детсаду в течение 30 минут ждали районного чиновника, что испортило им новогодний утренник.