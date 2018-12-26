Умные украинцы никому не нужны: экс-депутат Рады объяснил намерение властей закрыть школы

На Украине готовятся закрывать школы и сокращать учителей из-за невозможности выплатить им долги по зарплатам, которые достигли миллиарда гривен.

Как пишет «Страна.ua», проблемы с выплатами зарплат учителям на Украине начались еще весной этого года, и решить их путем перераспределения образовательной субвенции не получается. В связи с этим Минфин рекомендовал «оптимизировать» классы и школы, а попросту — уволить «лишних» учителей и закрыть «лишние» классы и школы.

Комментируя Федеральному агентству новостей сложившуюся в украинском образовании плачевную ситуацию, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что подобного на Украине еще не было.

«Да, бывали незначительные задержки зарплат или отпускных, но чтобы месяцами не выплачивалось текущее денежное довольствие педагогам в школах — такого еще не было. А почему так происходит? Потому что страной управляет Международный валютный фонд, который обязал Киев увеличить военные расходы за счет сокращения затрат на социальные сферы — образование и здравоохранение. Кроме того, в 2019 году Украине надо выплатить предыдущие кредиты на сумму порядка 12 млрд долларов. Откуда найти такие деньги? Правильно — забрав их из других бюджетных сфер, из образования и здравоохранения опять-таки. Умные и здоровые украинцы никому не нужны», — сказал Владимир Олейник.

Украинский политик напомнил: посол США Джеффри Пайетт пару лет назад заявил, что Украина должна стать супераграрной державой. А это значит, что ее население должно работать в полях. Быть грамотными для этого необязательно, заметил собеседник ФАН.