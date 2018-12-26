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Стало известно, сколько россиян не смогут выехать за границу на Новый год из-за долгов

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Стало известно, сколько россиян не смогут выехать за границу на Новый год из-за долгов

Москва, 26 декабря. Около пяти миллионов россиян могут не выпустить за границу на Новый год из-за долгов. Согласно данным ФССП, на данный момент общий размер долга потенциально невыездных граждан достигает 2,2 триллиона рублей.

Как отмечают эксперты, в 2018 году сумма долга увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом. К ноябрю российские суды вынесли 4,7 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд за границу.

Уточняется, что основная доля долгов россиян — это задолженность по кредитам. Она составляет около двух триллионов рублей, в то же время сумма долгов по алиментам — 179,23 миллиарда рублей.

Стало известно, сколько россиян не смогут выехать за границу на Новый год из-за долгов

При этом эксперты назвали ожидаемым рост числа должников, которым могут запретить выезд за пределы РФ. Как пояснил гендиректор МФК «Городская Сберкасса» Александр Мамонов, в 2018 году банки и другие кредитные организации выбрали основным методом взыскания судебное.

По его словам, это связано с принятием закона «О коллекторах», который позволяет в рамках судебного взыскания арестовывать имущество должника, удерживать часть его зарплаты, а также вводить в отношении него ограничения на выезд за границу, передает News.ru.

«Сейчас доля судебного взыскания достигает 30−40%, при этом ещё три года назад она не дотягивала и до 6%», — отметил Мамонов.

Ранее Росстат назвал российские регионы с самым большим количеством должников по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Автор: Василий Котов
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