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«Одноклассники» назвали самые обсуждаемые события года

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«Одноклассники» назвали самые обсуждаемые события года

Москва, 26 декабря. Сотрудники социальной сети «Одноклассники» составили и опубликовали рейтинг наиболее обсуждаемых событий уходящего 2018 года, в тройку лидеров которого вошел пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, чемпионат мира по футболу и изменения в пенсионном законодательстве.

По данным пресс-службы социальной сети, специалисты на протяжении всего года анализировали пики упоминаний в «Одноклассниках». Речь идет о «всплесках» публикаций и комментариев пользователей по определенным тематикам. Список из десяти пунктов составлялся по главному пику, объяснили представители соцсети, однако учитывался и резонанс событий во времени.

«Благодаря этому методу были составлены цепочки событий — так, как это и происходит в жизни: многие события, вызывающие наибольший резонанс в социальных сетях, приводят к новым, которые также вызывают широкий отклик», — говорится в сообщении.

«Одноклассники» назвали самые обсуждаемые события года

Так, в уходящем году, согласно составленному рейтингу, наибольший общественный резонанс вызвала трагедия, произошедшая 25 марта в Кемерово, где пожар унес десятки жизней. Также россияне активно обсуждали чемпионат мира по футболу, который прошел в стране с 14 июня по 15 июля. Чемпионом стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватскую команду. 

В десятку самых обсуждаемых событий 2018 года также вошли пенсионная реформа, выборы президента РФ, которые состоялись в марте, открытие Крымского моста, XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, трагедия в Керченскогом политехническом колледже, катастрофа Ан-148 в Подмосковье, смерть народного артиста СССР Иосифа Кобзона и свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

«Одноклассники» назвали самые обсуждаемые события года

Напомним, ранее социальная сеть «ВКонтакте» назвала самые популярные песни и альбомы 2018 года. Трек «Panda E» белорусского рэпера Cygo стал самой прослушиваемой композицией пользователями соцсети. 

Кроме того, специалисты «Левада-центра» провели опрос, по результатам которого выяснилось, что россияне считают открытие Крымского моста, изменения в пенсионном законодательстве, а также выборы президента РФ главными событиями уходящего года.

Автор: Екатерина Кухарева
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