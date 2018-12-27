Война в Сирии: Итоги 2018 года

Битва за Идлиб После того, как основные силы «Исламского государства» в Сирии были разгромлены, сирийская армия при поддержке ВКС России продолжила бои за провинцию Идлиб, захваченную боевиками «Джебхат ан-Нусры» и других террористических группировок. Проблема Идлиба касалась не только восстановления порядка и стабильности на территории Сирии, но и безопасности российских военных, поскольку боевики неоднократно атаковали район авиабазы «Хмеймим» с помощью самодельных боевых беспилотников. На протяжении января сирийская армия под прикрытием российских самолетов зачищала район города Абу-Дали и готовилась к броску в направлении бывшей авиабазы Абу-Духур. Для того, чтобы подготовить штурм авиабазы, при поддержке ВКС России сирийская армия совершила два мощных наступательных рывка, в ходе которых от боевиков были зачищены в общей сложности 27 населенных пунктов. 7 января армейские подразделения выбили террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» из стратегического населенного пункта Синджар, и начали штурм Абу-Духура, перерезав связь города с основными подразделениям боевиков в Маарет ан-Нуман. Вторая группировка войск Сирии, в ходе наступления со стороны Алеппо, взяла под контроль значительные территории в районе горного массива Аль-Хасс. Таким образом, армия Башара Асада не только продвинулась в направлении авиабазы Абу-Духур, но и расширила буферную зону вокруг стратегической «дороги жизни» Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия. 21 января сирийским правительственным силам удалось выбить боевиков местных бандформирований с территории аэродрома Абу-Духур, расположенного в провинции Идлиб. В результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года. Кроме того, на стыке провинций Хама, Идлиб и Алеппо сирийская армия при поддержке союзных сил продолжила спецоперацию по уничтожению крупного анклава боевиков «Исламского государства». Бежавшие в прошлом году из «Акербатского котла» боевики смогли нарастить значительные силы на перекрестке трех провинций за счет местных незаконных вооруженных формирований. Для продолжения наступления на ИГИЛ, в регион были переброшены силы элитного подразделения сирийской армии «Силы Тигра», которые возглавили антитеррористическую операцию. В ходе боев с 20 января по 11 февраля правительственным войскам удалось занять значительную территорию к югу от Ханассера, а также цитадель террористов в Каср-Вардан. Это вынудило немногочисленные силы «Исламского государства» собраться в южной части котла и с боями бежать на подконтрольные террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» территории в провинции Идлиб.

Операция «Оливковая ветвь» В январе Турция начала и успешно завершила к марту военную операцию против курдских вооруженных формирований в кантоне Африн. Все началось с того, что международная коалиция во главе с США заявила о намерении создать в Сирии «силы безопасности границы», численностью порядка 30 тысяч человек. Предполагалось, что подразделения будут находиться на границе Сирии с Ираком и Турцией, а также вдоль долины реки Евфрат. Основной костяк сил безопасности границ составят курдско-арабский альянс «Демократические силы Сирии». Заявление коалиции США вызвало широкий международный резонанс. В ответ на инициативу США о создании «сил безопасности границы, 20 января командование вооруженных сил Турции объявило о начале операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских военных подразделений в Африне. После массированной артподготовки в районе Тель-Рифата и авиабазы Минниг, протурецкие боевики «Свободной сирийской армии» при поддержке турецких военных начали активные боевые действия на пяти ключевых направлениях. К марту турецкие войска и сотрудничающие с ними повстанцы смогли укрепиться в одном километре от центра кантона – города Африн, а также взломать оборону курдских отрядов к востоку от населенного пункта Джандарис, тем самым окружив центр кантона практически полностью. 19 марта практически без сопротивления со стороны курдских отрядов YPG, центр кантона - город Африн – перешел под контроль сил Турции и боевиков Сирийской свободной армии.

Операция «Дамасская сталь» После зачистки восточной части провинции Идлиб, основной центр военных операций Сирийской арабской армии переместился в оазис Восточная Гута близ Дамаска. В феврале к оазису были стянуты значительные силы - элитное спецподразделение «Силы Тигра», несколько армейских дивизий и три бригады Республиканской гвардии. Операция в Восточной Гуте, получившая название «Дамасская сталь», разделилась на несколько этапов. Помимо территории оазиса, занятого боевиками «Файлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам» и «Хайят Тахрир аш-Шам», сирийская армия готовила наступление на южные районы Дамаска – в частности, в районе бывшего лагеря палестинских беженцев «Ярмук», захваченного террористами «Исламского государства». Беспрецедентным стал процесс мирного урегулирования конфликта, который шел параллельно с военной операцией в Восточной Гуте. По указанию президента России Владимира Путина, ежедневно с 9.00 до 14.00 в Восточной Гуте проводилась гуманитарная пауза, когда все боевые действия прекращались, а Минобороны России обеспечило гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и желающих сложить оружие боевиков в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Аль-Вафедин. Активные боевые действия привели к тому, что в марте сирийская армия освободила от боевиков населенный пункт Мисраба и город-крепость Мадира. В результате проведения операции правительственные силы раскололи анклав исламистов на три отдельных «котла», окружив боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» в Харасте и Думе и отделив их от террористов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе Джобар и населенном пункте Айн-Тарма. Параллельно с этим, российская военная полиция по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу установила еще два гуманитарных коридора – для вывода мирных жителей и сдающихся боевиков из анклава. В итоге главари боевиков согласились с условиями о сдаче анклава в Восточной Гуте и вывозе из Дамаска в район зоны деэскалации в Идлибе. Благодаря действиям сирийского правительства и российского Министерства обороны, боевики получили возможность сдать оружие и урегулировать свой статус, либо же отправиться на подконтрольные протурецкой оппозиции территории, сдав свои позиции без лишнего кровопролития. На юге Дамаска и в горном массиве Западного Каламуна также удалось заключить соглашения с «умеренными» боевиками. Однако основная часть противостояния в Южном Дамаске была связана с боями против террористов «Исламского государства» в лагере Ярмук и в районе Хаджар аль-Асвад. После массированных ударов со стороны ВКС России и сирийских ВВС по позициям ИГИЛ, армия Башара Асада сумела выбить радикальных исламистов из ключевых укрепрайонов, и 21 мая войти в Хаджар аль-Асвад и Ярмук. После короткой гуманитарной паузы и вывода мирного населения последние очаги сопротивления террористов были подавлены. Таким образом, Дамаск впервые с 2011 года стал мирным городом, находящимся вне зоны боевых действий.

Провокация в Восточной Гуте Несмотря на благополучное завершение активной фазы боевых действий в Восточной Гуте, на финальном этапе вывоза боевиков из населенного пункта Дума печально известная организация «Белые каски» инсценировала химическую атаку, что послужило предлогом для ракетного удара США, Великобритании и Франции по территории Сирийской Арабской Республики. В марте сирийские активисты в социальной сети Facebook выложили фотоотчет со съемочной студии «Белых касок» в Восточной Гуте, где была запечатлена подготовка к новому постановочному ролику с использованием грима и муляжей человеческих конечностей. Источники предполагали, что по заказу США «Белые каски» готовят серию провокационных роликов с целью обвинить правительство Сирии и армейские подразделения в использовании химического оружия. Развязка не заставила себя долго ждать: 7 апреля прозападные источники, а также активисты печально известной организации «Белые каски» обвинили сирийские правительственные войска в применении химического оружия в городе Дума. Как заявляли активисты, в результате инцидента якобы погибло по меньшей мере 40 человек, сотни человек пострадали. Эксперты российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, а также независимые исследования СМИ показали, что материалы «Белых касок» представляют собой умело сфабрикованную подделку, сделанную для того, чтобы сорвать перемирие в Сирии. Тем не менее, западные страны, не дожидаясь итогов расследования инцидента в Думе, использовали мнимую «химатаку» как повод для нанесения удара по сирийской армии и ее союзникам. В ночь на 14 апреля Соединенные Штаты Америки, а также их союзники по международной коалиции – Великобритания и Франция – нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. По данным Минобороны России, ударная авиация и военно-морской флот США, на пару с ВВС Великобритании и Франции выпустили по военным и научным объектам САР 103 крылатые ракеты класса «воздух-земля». При этом средства ПВО Сирии перехватили 71 ракету и уничтожили их еще на подлете к целям с помощью советских зенитно-ракетных комплексов С-125 «Печора-2М», С-200 и «Бук».

Операция «Базальт» Следующей зоной наступления армейских подразделений после Дамаска стала провинция Даръа, в которой в 2011 году начиналась гражданская война в Сирии. После того, как боевики отвергли предложенный сирийской армией и российским Центром по примирению ультиматум о добровольной сдаче, сирийская армия под прикрытием артиллерии и авиации, а также при содействии российских военных специалистов Минобороны РФ начала разработку операции «Базальт» по освобождению провинции Даръа. В рамках первого этапа наступательной кампании армия зачистила восточную оконечность анклава в районе плато Ляджат и города Бусра аль-Харири, перерезав пути снабжения боевиков. Оказавшись перед угрозой полной блокады, боевики согласились на мирные соглашения в Босре, где представители незаконных формирований передали сирийской армии при посредничестве российской военной полиции тяжелое вооружение и отказались от дальнейшего противостояния. Также в результате перемирия с боевиками был освобожден крупный пограничный узел «Насиб», на сирийско-иорданской границе. Результатом боевых и переговорных действий стало полное окружение кварталов города Даръа, занятого боевиками «Джебхат ан-Нусры» и других группировок. Понимая всю безрезультативность своего положения, боевики в Даръа приняли условия перемирия с сирийской армией и покинули город. Правительственные силы также провели операцию по освобождению провинции Эль-Кунейтра. В итоге боевики, базирующиеся в поселениях провинции Эль-Кунейтра, вынужденно согласились сдать позиции армии и при посредничестве ЦПВС были вывезены в провинцию Идлиб. В ходе операции «Базальт» сирийской армии и ВКС России также удалось уничтожить анклав террористов «Исламского государства» в Даръа. Отряды ИГИЛ в этой части Сирии несколько усилили свои позиции во время сдачи других вооруженных группировок, заняв город Хейт и ряд других населенных пунктов, которые ранее контролировались «Сирийской свободной армией» и «Джебхат ан-Нусрой». Кроме того, к ИГИЛ перешли наиболее радикальные элементы из других формирований, не пожелавшие идти на соглашения с законным сирийским правительством. 31 июля правительственным войскам удалось ликвидировать последний крупный оплот террористов в населенном пункте Аш-Шаджара и взять под контроль участок границы вдоль оккупированных Израилем Голанских высот. Это позволило 1 августа завершить освобождение территории от боевиков ИГИЛ. Таким образом, официальный Дамаск при поддержке России полностью восстановил контроль над провинциями Даръа и Эль-Кунейтра.

Бои за плато Ас-Сафа Тем временем, пока сирийская армия готовила и проводила операцию по зачистке Даръа и Эль-Кунейтра, террористы «Исламского государства» попытались атаковать армейские силы в провинции Эс-Сувейда. В конце мая боевики, предположительно вышедшие из 55-километровой зоны в районе Ат-Танфа, подконтрольной США, предприняли захват территорий вокруг вулканического плато Ас-Сафа на востоке провинции, пользуясь тем, что основные подразделения сирийской армии были сосредоточены на других направлениях. 9 июня, после нападения боевиков ИГИЛ на расположение правительственных сил в городе Телль-Асфар, сирийская армия начала крупномасштабную операцию по зачистке плато Ас-Сафа. После полной зачистки провинций Даръа и Эль-Кунейтра, правительственные войска Сирии смогли переправить в Эс-Сувейду значительные силы для продолжения операции по уничтожению ИГИЛ. В наступлении на стороне официального Дамаска также приняли участие и некоторые «умеренные» группировки, ранее прошедшие процесс примирения и действовавшие против террористов ИГИЛ в Даръа. 13 августа военнослужащим САА удалось окончательно отбить важную трассу в районе плотины Аз-Зульф, тем самым отрезать ключевые пути поставок террористов, связывавшие их с американской базой «Ат-Танф», и зажать их в плотное кольцо блокады. Несмотря на попытки прорыва из осажденного плато, террористы так и не смогли выбраться на подконтрольную коалиции во главе с США территорию и продолжили ожесточенные столкновения с сирийской армией. В результате непрерывных боев сирийская армия к середине ноября смогла подавить сопротивление боевиков и овладеть Ас-Сафой.

Поставка ЗРК С-300 Вечером 17 сентября израильские ВВС со стороны Средиземного моря нанесли массированные удары по гражданским и военным объектам в провинциях Латакия, Хама и Хомс. Сирийские системы ПВО успешно отразили ракетную атаку по окрестностям Латакии, несколько ракет были уничтожены до того, как поразили свои цели. Однако во время атаки ВВС Израиля, у авиабазы «Хмеймим» была потеряна связь с российским самолетом Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. По информации Минобороны РФ, российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Ил-20 подставили под удар самолеты Израиля, которые, преднамеренно создав опасную ситуацию в районе Латакии, прикрылись российским самолетом, тем самым подставив его под удар сирийских сил ПВО. В ответ на провокацию Израиля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия Израиля в Сирии вынуждают Россию принять адекватные ответные меры для повышения безопасности российских военнослужащих в САР. Сирийским вооруженным силам был передан модернизированный зенитный ракетный комплекс С-300, который значительно укрепит боевые возможности ПВО Сирийской Арабской Республики. Также в командных пунктах соединений армии САР и воинских частях ПВО появятся автоматизированные системы управления, которые есть только у ВС РФ, что обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии. Появление передовых комплексов С-300 в Сирии заставило Армию обороны Израиля существенно скорректировать свои действия и свести количество ударов по проиранским формированиям в стране к нулю, а также переключиться на другие стратегические направления. Кроме того, появление С-300 серьезно снизило возможности коалиции во главе с США, которая не смогла бы более безболезненно наносить удары по правительственным силам, как это было последние три года.

Провал коалиции США в Дейр-эз-Зоре Тем временем, международная коалиция во главе с США на протяжении всего года не могла похвастаться большими успехами в Сирии. После того, как основные силы «Исламского государства» были уничтожены силами сирийской армии и российской авиации, террористы сохранили значительные силы на восточном берегу реки Евфрат, где при поддержке коалиции США действовал курдско-арабский альянс «Демократические силы Сирии». В частности, боевики ИГИЛ сохраняли контроль над анклавом вдоль Евфрата с центром в населенном пункте Хаджин, а также имели доступ к территории Ирака, удерживая под своим контролем территории на границе двух стран. Командование SDF и международная коалиция во главе с США несколько раз возобновляли операцию против боевиков «Исламского государства» в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Однако в феврале операция «Буря Джазиры» была приостановлена после того, как значительная часть курдских подразделений направилась в сторону Африна, чтобы выступить против турецких вооруженных сил, тем самым дав время террористам восстановить силы. Ценой больших потерь, интриг и подкупа террористов ИГИЛ, к середине года курдскими вооруженными формированиями была занята территория пустыни к востоку от Евфрата, а также взята под контроль сирийско-иракская граница до населенного пункта Багуз-Тахтани. Однако, несмотря на громкие заявления представителей SDF и коалиции США, курды были не в состоянии контролировать уже захваченные территории, постоянно подвергаясь атакам террористов уже на освобожденной земле. Более того, согласно многочисленным сообщениям местных источников, в результате действий США и SDF значительно чаще, нежели террористы, страдали местные жители. Так, цитадель террористов ИГИЛ в Хаджине, в которой оставалось значительное количество гражданских, неоднократно подвергалась массированным бомбардировкам с применением запрещенных фосфорных боеприпасов, которые привели к чудовищным разрушениям и жертвам среди мирного населения. Как сообщают источники в социальных сетях, город на данный момент практически полностью уничтожен авиацией коалиции, при этом интенсивность бомбардировок сравнивают с кампанией в Ракке, когда американские самолеты фактически сровняли город с землей. Активность коалиции и вялые боевые действия курдов никак не мешали террористам ИГИЛ продолжать свою экспансию. В октябре боевики ИГИЛ провели мощную контратаку на позиции Демократических сил Сирии в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Воспользовавшись песчаной бурей, террористы ИГ осуществили внезапное нападение на опорные пункты SDF южнее города Хаджин. Авиация западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, не смогла прийти на помощь курдам, и в итоге «Демократические силы» лишились населенных пунктов Аль-Марашида и Ас-Суса. В следующие несколько дней террористы ИГИЛ выбили курдских сепаратистов из района приграничного поселения Багуз-Тахтани и вплотную приблизились к сирийско-иракской границе, где вступили в бой с иракскими силами народной мобилизации. Несмотря на то, что под конец года курдские силы смогли с боями войти в разрушенный Хаджин, террористам ИГИЛ удалось сохранить потенциал для дальнейших боевых действий, что можно расценивать как полный провал военной кампании международной коалиции во главе с США.

Вывод войск США из Сирии Неудачи в Заевфратье и провал действий «умеренной» оппозиции в Южной и Центральной Сирии привели к тому, что Соединенные Штаты вынуждены были свернуть свою деятельность на территории арабской республики. 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о том, что американские вооруженные силы будут выведены из Сирии. Свое решение американский лидер объяснил тем, что террористы ИГИЛ были побеждены, и теперь вооруженным силам необходимо заняться другими проблемами американской безопасности, предоставив зачистку территорий от ИГИЛ Сирии, а также России и Ирану. Сотрудники Госдепартамента США покинули территорию страны в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в течение 2-4 месяцев после решения локальных задач. Как заявили в МИД России, вывод войск США из Сирии открывает возможность для создания «реальной перспективы для политического урегулирования» ситуации в стране. Тем не менее, эксперты, дипломаты, военные специалисты и даже президент России Владимир Путин выразили сомнения в том, что Америка сможет сдержать обещание и вывести свои войска из арабской республики. Тем не менее, вывод войск США из Сирии уже стал реальным показателем беспомощности американских сил перед решением угрозы мирового терроризма.

Урегулирование ситуации в Сирии 2018-й стал годом беспрецедентных дипломатических и гуманитарных усилий и действий России, направленных на политическое урегулирование сирийского конфликта. Меры, предпринятые руководством Российской Федерации, Министерствами обороны и иностранных дел, а также созданным в Сирии Центром примирения враждующих сторон, позволили максимально стабилизировать ситуацию в регионе. Конгресс национального диалога 30 января в Сочи прошел Конгресс национального диалога Сирии, в котором приняло участие свыше полутора тысяч человек. Впервые о намерении провести подобное мероприятие, в котором приняли бы участие все этнические и религиозные группы, правительство и оппозиция Сирии, заявил Владимир Путин, выступая в октябре 2017 года на пленарной сессии клуба «Валдай». После продолжительной подготовки, занявшей четыре месяца, Конгресс национального диалога смог свести представителей сирийского правительства и оппозиции для решения важнейших вопросов послевоенного мироустройства. Одним из главных итогов Конгресса стало создание конституционной комиссии, что ранее не удалось сделать за девять раундов межсирийских переговоров в Женеве. Новый орган после своего созыва займется поэтапной конституционной реформой, которая полностью отразит новое устройство послевоенной Сирии с учетом мнения всех сторон. Кроме этого, на Конгрессе было одобрено заявление с основами и принципами будущего устройства Сирийской Арабской Республики — уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп, а также обеспечение политического процесса. Саммит в Хельсинки. Демилитаризация Голанских высот 16 июля в Хельсинки прошла историческая встреча президентов США и России. В ходе переговоров Владимиру Путину и Дональду Трампу удалось, в частности, найти точки соприкосновения в рамках обсуждения ближневосточной проблематики, и прежде всего — сирийского кризиса. На встрече в столице Финляндии Путин и Трамп пришли к консенсусу по вопросу противостояния Израиля и Сирии. Российский президент подчеркнул, что после завершения антитеррористической операции сирийской армии на юго-западе САР, ситуация на оккупированных Израилем Голанских высотах должна была быть урегулирована в соответствии с соглашением 1974 года. Согласно этому документу, территории высот должны быть перераспределены между Израилем и Сирией и стать демилитаризованной зоной. После освобождения провинции Эль-Кунейтра представители миротворческих сил ООН в сопровождении военной полиции РФ впервые за минувшие шесть лет провели патрулирование на линии разграничения между Сирией и Израилем на спорных Голанских высотах. Как сообщил заместитель командующего группировкой РФ в Сирии Сергей Кураленко, перед линией «Браво» вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах были размещены наблюдательные посты российской военной полиции, которые займутся патрулированием территории вокруг демилитаризованной зоны и всесторонней помощью миротворцам ООН. Демилитаризованная зона в Идлибе В попытках продолжить хаос на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты Америки несколько раз готовили силы для нового массированного удара по сирийской территории. Так, в конце августа Вашингтон заявил о готовности нанести по сирийским правительственным силам военный удар мощнее прежних, вновь бездоказательно обвинив правительство Башара Асада в возможности применения химического оружия для освобождения провинции Идлиб – последнего очага террористической угрозы в Сирии. После того, как Минобороны РФ раскрыло подготовку провокации США и боевиков сирийской провинции Идлиб, которая предполагала очередную инсценировку применения химического оружия, военные Сирии, России и Турции начали искать пути для преодоления кризиса. В результате, в ходе встречи глав России и Турции в Стамбуле, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения правительственных войск и вооруженной оппозиции в САР в Идлибе. По поручению министров обороны РФ и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, территория во избежание провокаций со стороны «третьих лиц» будет патрулироваться российской военной полицией совместно с турецкими военными. По состоянию на декабрь 2018 года протурецкие группировки сирийской оппозиции отвели тяжелое вооружение и вышли из демилитаризованной зоны. Осложняет создание свободной территории террористический альянс боевиков «Джебхат ан-Нусры» «Хайят Тахрир аш-Шам»: террористы задерживают вывод своих сил из района демилитаризованной зоны и ведут обстрелы позиций сирийских правительственных войск. Если террористы откажутся выполнять условия соглашения России и Турции о создании демилитаризованной зоны и продолжат провокации и обстрелы мирных населенных пунктов, Россия оставляет за собой право оказать поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации очага террористической угрозы. Соответствующее положение было закреплено в меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибе и подтверждено на саммите России-Франции-Германии-Турции в Стамбуле и в ходе 11-го раунда переговоров по Сирии в Астане.