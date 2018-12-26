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Стали известны подробности готовящегося визита делегации ХАМАС в Россию

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Стали известны подробности готовящегося визита делегации ХАМАС в Россию

Москва, 26 декабря. Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с лидером Исмаилом Хания намерена посетить Россию в середине января, сообщил дипломатический источник.

Предварительно визит делегации ожидается 15 января, сообщил источник. По его словам, делегаты рассчитывают провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения вопросов «национального примирения», сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. 

Ранее заместитель министра дипломатического ведомства РФ Михаил Богданов сообщил, что Москва пригласила лидера ХАМАС посетить Россию. Его визит может состояться в начале 2019 года.  

Автор: Данила Копп
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