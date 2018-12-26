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Сирия: РФ за сутки зафиксировала четыре нарушения в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала четыре нарушения в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо

Дамаск, 26 декабря. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 15 случаев стрельбы. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Отмечается, что российской стороной было зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 7, Идлиб — 4, Латакия — 3, Алеппо — 1», — говорится в документе.

В Минобороны России также добавили, что на протяжении дня Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные миссии не проводились.

Автор: Андрей Крылов
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