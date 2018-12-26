Войны не будет: в Совфеде рассказали об ответе Шойгу на угрозу США и НАТО с моря

США и страны НАТО развертывают у морских границ России системы ПРО, стратегические неядерные системы высокоточного оружия и объекты военной инфраструктуры. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже планирует ответные шаги на эти недружественные действия.

Как заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций Военно-морского флота России, «военно-морское присутствие сил ВМФ России в новом году будет осуществляться с учетом резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ РФ».

Комментируя Федеральному агентству новостей это заявление, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич поспешил успокоить россиян. Никакой войны не будет, уверен сенатор.

«Сосредоточение американского и натовского стратегического высокоточного оружия морского базирования вдоль границ России просто так невозможно — это происходит, поскольку вокруг нашей страны сформирован соответствующий информационно-психологический фон, нас дискредитируют, изображают агрессором. И ведущую роль в этом спектакле играет Украина. Эти провокаторы продолжают истерику, обвиняя Россию в нападении, захвате судов, намерении развязать полномасштабную войну. И никого не интересуют обстоятельства и детали происходящего. То, о чем сообщил адмирал Королев, — инструменты давления на Россию, а не реальная военная угроза», — объяснил Франц Клинцевич.

По мнению парламентария, заявление главкома ВМФ России является «очень важным».