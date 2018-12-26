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Неизвестный устроил стрельбу в центре Казани, есть пострадавшие

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Неизвестный устроил стрельбу в центре Казани, есть пострадавшие

Казань, 26 декабря. Мужчина устроил стрельбу в центре Казани, в результате два человека были ранены. Об этом сообщает в среду пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 25 декабря на пересечении Университетской и Островского — возле кафе «Стамбул».

Отмечается, что 55-летний мужчина с пистолетом подошел к припаркованному автомобилю и начал общаться с водителем. Когда последний вышел из транспортного средства, вооруженный злоумышленник выстрелил в него.

В результате чрезвычайного происшествия ранения получили два человека. Один мужчина получил ранение в живот, второй — в голову.

В настоящее время полиция ищет стрелка, выясняются все обстоятельства и мотивы злоумышленника.

Автор: Андрей Крылов
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