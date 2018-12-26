Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин станет главным гостем на форуме «Один пояс, один путь» в КНР, сообщил российский посол в Китае Андрей Денисов.

Денисов назвал визит Путина в Китай для участия в форуме главным событием первой половины 2019 года.

По данным китайской стороны, ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 глав государств и правительств. Денисов добавил, что Пекин готовит «довольно большую программу форума» и различные встречи.

«Как нам говорят, президент России будет главным гостем и главным участником среди иностранных гостей этого форума», — сказал российский посол.

Денисов отметил, что программа российского лидера будет иметь специальный характер и предусматривать мероприятия его визита в КНР.