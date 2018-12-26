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Ростех выпустит высокоточные пули для всех российских калибров в 2019 году

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Ростех выпустит высокоточные пули для всех российских калибров в 2019 году

Москва, 26 декабря. Ростех разрабатывает новые высокоточные пули для стрелкового оружия по всем российским калибрам, пули появятся в 2019 году, сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

«В следующем году у нас появятся хорошие высокоточные выстрелы для стрелкового оружия по всем основным нашим калибрам», — уточнил он в беседе с РИА Новости.

Абрамов добавил, что в настоящее время также разрабатывается 40-миллиметровый гранатометный выстрел повышенной эффективности. Он позволит совершать предконтактный или управляемый дистанционный подрыв у цели.

Ранее в Ростехе сообщили о планах модернизировать патронно-стрелковую отрасль России. Центром компетенций по этому вопросу станет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске.

Автор: Василий Котов
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