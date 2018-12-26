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Ученые рассказали, как работает мозг человека во время новогодних праздников

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Ученые рассказали, как работает мозг человека во время новогодних праздников

Москва, 26 декабря. Датские ученые выяснили, как работает мозг человека во время новогодних праздников.

Ученые из Копенгагенского университета провели исследование, в котором приняли участие жители датской столицы.

Исследование проводилось с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Участникам были показаны различные картинки. Одни были обычными, другие — связаны с новогодним праздничным периодом.

В ходе исследования сканировали активность мозга участников эксперимента. При этом ученые не знали, как испытуемые относятся к праздникам. Уже после сканирования участникам дали анкету, где попросили описать свое мнение о новогодних праздниках.

Испытуемых разделили на две категории после проведения анкетирования. Первая группа состояла из тех, кто праздновал и положительно относится к новогодним праздникам, вторая — кто не праздновал или имел нейтральные чувства.

Отмечается, что у тех, кто положительно относится к Новому году, наблюдалось значительное увеличение кровотока в нескольких областях головного мозга. Речь идет о сенсорной и моторной коре, предмоторной и первичной моторной коре и теменной доле, сообщила Planet Today.

Автор: Данила Копп
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