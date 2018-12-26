Ученые обнаружили в Антарктиде опасный супервулкан

Москва, 26 декабря. Шотландские ученые из Эдинбурга с помощью наземной техники и авиарадаров обнаружили в Антарктиде большое скопление вулканов. Об этом пишет издание The Geological Society.

Отмечается, что специалисты нашли 91 вулкан, один из которых по размерам оказался намного больше Йеллоустоунского кратера.

Как уточнили эксперты, все вулканы расположены в нескольких километрах под уровнем вечной мерзлоты. Ученые подчеркнули, что найденные вулканы представляют большую опасность для жителей Земли. Кроме вулканов, подо льдом также находятся неизвестные науке озера.

Ранее NASA уже выдвигало предположения о том, что на территории Антарктиды находится супервулкан.

Напомним, сибирские ученые разработали уникальную модель вулкана. Научные сотрудники из Института ядерной физики имени Будкера и Института геологии и минералогии имени Соболева в ходе исследования сумели воссоздать условия, которые происходят глубоко под землей.