Донецк, 26 декабря. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории Донецкой народной республики свыше 110 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ. — Прим. ФАН) составило 18 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 115 единиц», — рассказал он.

По словам представителя республики, украинские силовики открыли огонь по Горловке и ее поселку шахты имени Гагарина, Докучаевску, Ясиноватой и прилегающему к ней селу Крутая Балка. Кроме того, ВСУ обстреляли столичный аэропорт, село Спартак, поселки Александровка и Старомихайловка на окраинах и в окрестностях Донецка. Помимо этого, рассказал Якубов, под обстрелом оказались села Коминтерново и Саханка, расположенные на юге ДНР.

Украинские силовики, добавил представитель ДНР, использовали при обстреле вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая территории республик. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.