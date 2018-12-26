Новейший БПЛА «Корсар» проходит опытную эксплуатацию в Минобороны РФ

Москва, 26 декабря. Новейший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Корсар» проходит опытную эксплуатацию в министерстве обороны России, сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Абрамов подтвердил, что российский БПЛА находится в опытной эксплуатации в оборонном ведомстве РФ.

«Какова будет его дальнейшая судьба, сейчас сказать сложно, так как все зависит от требований и пожеланий заказчика», — цитирует его РИА Новости.

При этом Абрамов обратил внимание на то, что БПЛА в настоящее время являются трендом, а Россия в данной сфере ничуть не уступает иностранным государствам. По его словам, в 2019 году появятся много новых продуктов в сфере создания беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, новейший российский боевой беспилотник «Корсар» предназначен для воздушной разведки и нанесения авиаударов, а также для доставки грузов в отдаленные районы. «Корсар» способен набирать высоту до шести километров и находиться в полете до 10 часов.

Ранее стало известно, что в России стартовали подводные тестовые испытания стратегического БПЛА «Посейдон», о создании которого в послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин. Беспилотник способен нести ядерные боезаряды.