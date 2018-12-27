Дамаск, 27 декабря. Новая партия сирийских беженцев прибыла из Ливана через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия» и отправилась в освобожденные районы провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

На КПП людям была оказана медицинская помощь, детям сделали прививки. Тяжело больных пациентов отправили в ближайшие больницы.

17 автобусов с 500 сирийскими беженцами направились в район Телль-Калах. В дороге им предоставляли воду и необходимые продукты.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

«Мы уехали из города Хомс из-за террористов, но сегодня, благодаря сирийским властям, мы вернулись в нашу страну. Слава Аллаху. Сирия — наша родина», — рассказал один из беженцев в комментарии корреспонденту ФАН.

Стоит отметить, что буквально каждый день новые группы сирийских беженцев прибывают на родину через контрольно-пропускные пункты, открывшиеся на сирийско-ливанской границе.

Люди искренне благодарны сирийской власти, которая смогла в короткий срок восстановить разрушенную боевиками инфраструктуру, они также невероятно горды многочисленными победами сирийской правительственной армии, освободившей большую часть республики от незаконных вооруженных группировок.

На сегодняшний день порядка полутора миллиона сирийских граждан продолжают оставаться на территории Ливана. Сотрудники контрольно-пропускных пунктов «Аз-Замрани», «Ад-Дабуссия», «Джейдет-Ябус» делают все для того, чтобы принять сирийских беженцев и ускорить все бюрократические процессы.

Власти Ливана активно способствуют процессу возвращения людей в родные дома. Они также неоднократно обращались за помощью ко всему мировому сообществу, поскольку с каждым годом проблема беженцев становится все более и более актуальной.