Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Роскачество назвало самые сладкие и сочные мандарины

345
0 Оставить комментарий

Роскачество назвало самые сладкие и сочные мандарины

Москва, 26 декабря. Эксперты Роскачества в преддверии Нового года нашли самые сладкие и сочные мандарины на российском рынке. В ходе исследования они также объяснили, чем могут быть опасны цитрусовые.

Специалисты проверили мандарины по 426 показателям. Самыми сладкими оказались мандарины сорта муркотт, однако они оказались наименее сочными. Чуть менее сладкими, чем муркотт, эксперты назвали клементины.

По данным Роскачества, в основном мандарины поступают на российский рынок из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу. Самые сочные, согласно исследованию, привозят из Абхазии: массовая доля сока в абхазских мандаринах составляет около 70%.

Роскачество назвало самые сладкие и сочные мандарины

Сортов с большим количеством косточек специалисты не обнаружили. Также все проверенные образцы соответствовали требованиям безопасности. Эксперты не выявили в них превышений по содержанию нитратов и пестицидов, передают «Аргументы и факты».

В Роскачестве отметили, что даже зеленоватые мандарины могут быть сочными и сладкими: свежесть фрукта определяется не по цвету кожуры, а по плотности ее прилегания: если кожура отстает, значит, мандарин лежалый или перезрелый.

Ранее специалисты Роскачества объяснили, как выбрать в магазине идеальные мандарины.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.