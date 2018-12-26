Роскачество назвало самые сладкие и сочные мандарины

Москва, 26 декабря. Эксперты Роскачества в преддверии Нового года нашли самые сладкие и сочные мандарины на российском рынке. В ходе исследования они также объяснили, чем могут быть опасны цитрусовые.

Специалисты проверили мандарины по 426 показателям. Самыми сладкими оказались мандарины сорта муркотт, однако они оказались наименее сочными. Чуть менее сладкими, чем муркотт, эксперты назвали клементины.

По данным Роскачества, в основном мандарины поступают на российский рынок из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу. Самые сочные, согласно исследованию, привозят из Абхазии: массовая доля сока в абхазских мандаринах составляет около 70%.

Сортов с большим количеством косточек специалисты не обнаружили. Также все проверенные образцы соответствовали требованиям безопасности. Эксперты не выявили в них превышений по содержанию нитратов и пестицидов, передают «Аргументы и факты».

В Роскачестве отметили, что даже зеленоватые мандарины могут быть сочными и сладкими: свежесть фрукта определяется не по цвету кожуры, а по плотности ее прилегания: если кожура отстает, значит, мандарин лежалый или перезрелый.

Ранее специалисты Роскачества объяснили, как выбрать в магазине идеальные мандарины.