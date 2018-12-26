Матвиенко у плиты, Зюганов с самогоном, Милонов с оленем: политики рассказали, как встретят Новый год

Москва, 26 декабря. Российские политики рассказали, как и где планируют провести Новый год и новогодние каникулы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен не изменять традиции — отправиться в Сочи, на Красную поляну, чтобы покататься на лыжах. К 6 января он планирует вернуться в столицу, чтобы принять участие в торжественном богослужении в храме Христа Спасителя

Новый год председатель Совфеда Валентина Матвиенко встретит в Питере с семьей.

«На Новый год я с удовольствием стою у плиты, — признавалась спикер верней палаты парламента. — Это традиция, когда мы все вместе, семьей готовим новогодний ужин: студень, оливье, селедку под шубой, запекаем гуся. Каждый раз с новой начинкой, чтобы удивить».

После этого она отправится в Кисловодск, где планирует читать книги, смотреть фильмы, гулять и плавать в бассейне.

А вот министр обороны Сергей Шойгу планирует отдохнуть в тайге. Он признался, что традиционно проводит отпуск на своей родине в Сибири.

«Когда отпуск совпадает с охотничьим сезоном, занимаюсь охотой или рыбалкой. Тайга и кормит, и исцеляет, — приводит его слова KR.Ru. — Если позволит обстановка, то хотел бы ничего не менять и в этом году».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов немного рассказал о своем новогоднем столе. Родственники из Орла привезут ему «огурчики, помидорчики».

«А вот сейчас мне прислали капустку. Это наш аграрий Павел Грудинин в своем хозяйстве делает великолепную капустку, моченые яблоки, рассказал главный коммунист страны. — Будет и самогонка. Тут вчера один принес. Крупный ученый. Наладил производство уникальное — лучше, говорят, любого коньяка и виски».

У председателя Госдумы Вячеслава Володина будет уникальная возможность дважды встретить Новый год из-за смены часовых поясов. 31 декабря он вылетит из Москвы в Бразилию, где примет участие в инаугурации президента страны 1 января. Праздник спикер Госдумы проведет в полете.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что будет работать 31 декабря до 18 часов вечера, а потом отправится гулять по Москве. На Пушкинской площади он пообещал устроить с собой фотосессию для всех желающих.

А депутат Госдумы Виталий Милонов на новогодних каникулах отправится в Мурманск за оленем, которого ему подарили ранее.

«У меня недалеко от дома есть конюшня, — пояснил он журналистам. — Я там договорился поставить его в стойло. Будут мои детки с ним играть, ухаживать за ним. Привезем из Мурманска в Петербург в «газельке».

Его коллега Наталья Поклонская встретит Новый год с супругом Иваном Соловьевым. После этого они планируют отправиться в путешествие по России.