Ученые назвали причину цунами в Индонезии

Токио, 26 декабря. Японские ученые назвали возможную причину цунами в Индонезии, жертвами которого стали не менее 429 человек. Об этом говорится в сообщении отдела геопространственной информации при японском министерстве земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Как уточнили специалисты, они сделали выводы, исходя из анализа спутниковых снимков местности, которые были сделаны в августе и декабре 2018 года. Как считают эксперты, произошедшее могло быть вызвано частичным обрушением вулкана Анак на острове Кракатау.

Они объяснили, что на снимках можно увидеть отчетливые геоморфные изменения в юго-западной части вулкана Анак Кракатау. Специалисты уточнили, что к 24 декабря обрушилось около двух квадратных километров земли в юго-западной части острова.

Напомним, цунами в Индонезии произошло 22 декабря. Погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек.