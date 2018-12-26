СК опубликовал видео с места убийства семьи из Ульяновска

Москва, 26 декабря. Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства семьи из Ульяновска.

Тела четырех человек — 48-летней женщины, 40-летнего мужчины и девочек 15 и 11 лет — нашли в квартире в Заволжском районе Ульяновска 25 декабря. В больницу доставили 17-летнего подростка с огнестрельным ранением плеча. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Следователи не исключают, что убийство совершил 40-летний мужчина, который потом свел счеты с жизнью.