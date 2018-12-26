Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства семьи из Ульяновска

47
0 Оставить комментарий

СК опубликовал видео с места убийства семьи из Ульяновска

Москва, 26 декабря. Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства семьи из Ульяновска.

Тела четырех человек — 48-летней женщины, 40-летнего мужчины и девочек 15 и 11 лет — нашли в квартире в Заволжском районе Ульяновска 25 декабря.  В больницу доставили 17-летнего подростка с огнестрельным ранением плеча. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Следователи не исключают, что убийство совершил 40-летний мужчина, который потом свел счеты с жизнью.

 

 

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.