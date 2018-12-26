Приставы назвали самое распространенное нарушение ПДД в Москве

Москва, 26 декабря. Превышение скоростного режима является самым распространенным нарушением правил дорожного движения (ПДД) в российской столице, за которое с водителей взыскивают штрафы. Об этом заявили в среду в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

Отмечается, что большинство нарушений — 66% — связаны с нарушением скоростного режима, передает ТАСС.

Российская столица занимает первое место по числу систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. С 1 июля 2008 года вступили в силу поправки в КоАП, по которым снимки или ролики являются доказательством для взыскания штрафа.

На сегодняшний день в столице действуют 1460 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, а также 34 передвижных, 375 мобильных комплексов фиксации.

Отмечается, что московскими приставами в течение 11 месяцев было взыскано штрафов на общую сумму 1,1 млрд рублей.