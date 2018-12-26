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Около 480 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

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Около 480 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Киев, 26 декабря. Около 480 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится на сайте ведомства, причиной отключения электричества стали дождь, мокрый снег и порывы ветра. Из-за непогоды сработала автоматическая система защиты ЛЭП. Без электроснабжения остались 479 населенных пунктов в десяти областях.

Отмечается, что света нет в 172 населенных пунктах Днепропетровской области, 119 населенных пунктах Полтавской, 68 – Кировоградской, 33 населенных пунктах Харьковской, 12 населенных пунктах Черкасской области и других.

Электроснабжение восстанавливают специалисты энергокомпаний. Когда в домах украинцев появится свет, не сообщается.

Около 480 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Автор: Алия Садыкова
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