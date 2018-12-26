Москва, 26 декабря. Новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат» разрабатывают в России, сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

Абрамов подтвердил, что работа в этом направлении идет, однако ничего большего он сказать не может.