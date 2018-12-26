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Новый комплекс управляемого ракетного оружия«Булат» разрабатывают в России

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Новый комплекс управляемого ракетного оружия«Булат» разрабатывают в России

Москва, 26 декабря. Новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат» разрабатывают в России, сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.

Абрамов подтвердил, что работа в этом направлении идет, однако ничего большего он сказать не может.

«Мы держим такую информацию в секрете», — приводит РИА Новости слова представителя «Ростеха».

Автор: Данила Копп
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