Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Росконтроль оценил качество красной икры

872
0 Оставить комментарий

Росконтроль оценил качество красной икры

Москва, 26 декабря. Специалисты Росконтроля провели исследование красной икры в преддверии Нового года, результаты которого выявили подделку и продукты, опасные для здоровья.

В рамках исследования, результаты которого опубликованы на официальном сайте организации, специалисты проверили красную икру торговых марок «Меридиан», Salmonica, ARO, «Камчатское море», «Тунгутун», «Русское море», «Русский рыбный мир» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.

Согласно размещенным на сайте Росконтроля данным, два образца не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям, поскольку в них была найдена кишечная палочка. Еще один образец продукта разместил на этикетке недостоверную информацию, указав в составе икру нерки вместо икры форели, отметили эксперты.

Кроме того, говорится в отчете, четыре образца не соответствуют заявленному первому сорту, поскольку продукт содержит незначительный отстой, допускаемый только в икре второго сорта. Два образца икры по итогам исследования оказались в черном списке организации, специалисты не рекомендуют их к употреблению, говорится на сайте.

Росконтроль оценил качество красной икры

Ранее специалисты Росконтроля осуществили проверку слабосоленой рыбы, которая продается на российских прилавках, выявив многочисленные нарушения. Так, не во всех товарах указанная пищевая ценность соответствовала действительности, а в некоторых видах рыбы было выявлено повышенное содержание вредных микроорганизмов.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.