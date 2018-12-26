Росконтроль оценил качество красной икры

Москва, 26 декабря. Специалисты Росконтроля провели исследование красной икры в преддверии Нового года, результаты которого выявили подделку и продукты, опасные для здоровья.

В рамках исследования, результаты которого опубликованы на официальном сайте организации, специалисты проверили красную икру торговых марок «Меридиан», Salmonica, ARO, «Камчатское море», «Тунгутун», «Русское море», «Русский рыбный мир» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.

Согласно размещенным на сайте Росконтроля данным, два образца не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям, поскольку в них была найдена кишечная палочка. Еще один образец продукта разместил на этикетке недостоверную информацию, указав в составе икру нерки вместо икры форели, отметили эксперты.

Кроме того, говорится в отчете, четыре образца не соответствуют заявленному первому сорту, поскольку продукт содержит незначительный отстой, допускаемый только в икре второго сорта. Два образца икры по итогам исследования оказались в черном списке организации, специалисты не рекомендуют их к употреблению, говорится на сайте.

Ранее специалисты Росконтроля осуществили проверку слабосоленой рыбы, которая продается на российских прилавках, выявив многочисленные нарушения. Так, не во всех товарах указанная пищевая ценность соответствовала действительности, а в некоторых видах рыбы было выявлено повышенное содержание вредных микроорганизмов.