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Следователи выдвинули версию убийства семьи из Ульяновска

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Следователи выдвинули версию убийства семьи из Ульяновска

Москва, 26 декабря. Следователи выдвинули версию убийства женщины и двух ее несовершеннолетних дочерей в Ульяновске.

Ранее в пресс-службе СУ СК по Ульяновской области сообщили, что в квартире в Заволжском районе было найдено четыре тела с огнестрельными ранениями — 48-летней женщины, 40-летнего мужчины и девочек 11 и 15 лет. Также был госпитализирован 17-летний молодой человек с огнестрельным ранением плеча.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

«По одной из версий мужчина, расправившись с семьей, покончил с собой», — приводит РИА Новости слова источника.

Отмечается, что следствие сделает окончательный вывод на основании медицинских заключений.

Автор: Данила Копп
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