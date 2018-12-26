ФАН публикует полное видео передачи сына Александра Кержакова матери

Санкт-Петербург, 26 декабря. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись передачи ребенка Александра Кержакова и его бывшей супруги Миланы от отца матери.

Все действующие лица, включая Милану и Наталью Тюльпановых, судебных приставов, представителей органов опеки, буквально окружили дом Кержакова, который пригласил всех участников в дом. Там, на первых минутах разговора разгорелся первый конфликт — мать Миланы прошла внутрь дома, несмотря на возмущения хозяина, и стала снимать обувь на диване в холле.

Тон встрече был задан, и сразу после того, как Тюльпанова о чем-то приватно побеседовала со старшим приставом, разгорелась новая волна споров. Большой процессии не понравилось присутствие в доме «посторонних» — именно так был назван водитель бывшего нападающего «Зенита».

Далее предметом недовольства стал факт видеосъемки процедуры.

Следующим вопросом, поднятым на обсуждение, стали психологи с обеих сторон.

Что было дальше, не хотелось бы как-то комментировать.

Дальше приставы перешли непосредственно к делу.

Спустя 25 минут, занявших решение различных процессуальных вопросов, а, по большей части, споров, Александр передал маленького Артемия матери.

Тот факт, что ребенок покинул дом Кержакова без верхней одежды, вызвал праведный гнев отца.