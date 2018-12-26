В Госдуме заявили, что документы о принадлежности Крыма к Украине были уничтожены пять лет назад

Симферополь, 26 декабря. Все документы и положения о принадлежности Крыма к украинскому государству были аннулированы еще около пяти лет назад свободным волеизъявлениям крымчан на референдуме. Об этом рассказал руководитель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что выгодные для Киева положения договора о дружбе с Москвой отменять не стоило, так как в этом случае не остается ни одного документа, где Крым был бы обозначен украинской территорией. Он напомнил, что при заключении этого соглашения Киев ставил вопрос о «четком определении границ» государства, включая Крым.

Как пишет РИА Новости, Гемпель подчеркнул, что пунктов о том, что Крым принадлежит Украине, уже не существует, поскольку они были «аннулированы» жителями полуострова.

Напомним, Крым в 2014 году стал российским регионом. За эту инициативу выступило большинство местных жителей.