Военное положение на Украине подходит к концу

Киев, 26 декабря. Действие военного положения на Украине, которое было введено после инцидента в Керченском проливе, подходит к концу. 30-дневный срок истекает в среду.

Три украинских военных корабля незаконно вторглись в территориальные воды России в Черном море 25 ноября. Предупреждения и требования российских пограничников украинские моряки игнорировали, они взяли курс на Керченский пролив, совершая попутно опасные маневры.

Чтобы задержать украинские суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. В настоящее время 24 украинских моряка находятся в СИЗО в Москве. Президент Украины Петр Порошенко воспользовался инцидентом, чтобы ввести в стране военное положение.

Изначально он настаивал на вводе особого режима на всей территории страны на 60 дней. Однако такие меры привели бы к переносу выборов главы государства на более поздний срок. В связи с этим инициатива Порошенко поддержки в политических кругах не нашла.

Военное положение было введено на 30 дней в 10 областях и во внутренних водах Азова и Керченской акватории. Тогда же была назначена дата президентских выборов в стране. Они пройдут на Украине 31 марта 2019 года.

Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники в Керченском проливе действовали в соответствии с планом по прикрытию границы и не нарушали норм международного законодательства.

Москва считает произошедшее провокацией со стороны украинских властей. Она, по словам президента РФ Владимира Путина, была нужна Порошенко на фоне предстоящих выборов: сегодня действующий глава Украины продолжает терять популярность среди жителей страны, украинцы не готовы поддерживать его на выборах.

Тем не менее, как отмечали эксперты, план Порошенко в Керченском проливе не сработал, события стали развиваться в наименее выгодном для украинского президента ключе. Если бы украинские корабли смогли пройти через Керченский пролив, Порошенко заявил бы о «победе», считают политологи. В его интересах была бы гибель украинских военных и флота, однако этого также не случилось.

В свою очередь введенное на Украине военное положение вызвало панику в стране. Украинцы начали опустошать в магазинах прилавки с товарами первой необходимости, что негативно сказалось на курсе национальной валюты.