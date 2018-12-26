«В Киеве рассказывают небылицы»: россияне ответили Луценко на заявление о «третьей волне оккупации» Украины 

Москва, 26 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал инцидент в Керченском проливе «третьей волной оккупации» со стороны России.

В интервью изданию Bild он объяснил, что первыми двумя волнами считает включение Крыма в состав России, а также войну в Донбассе. Луценко добавил, что Киев объявил военное положение якобы из-за «высокой концентрации российских войск» сразу после инцидента в Керченском проливе.

Генеральный прокурор уточнил, что военное положение не повлияет на жизнь украинцев. По его словам, оно направлено на усилении армии и расторжение договора о дружбе с Москвой. Журналисты поинтересовались у Луценко, почему Киев наказывает простых граждан, запрещая россиянам в возрасте от 16 до 60 лет въезд в Украину. Он ответил, что эти люди якобы поддерживают «необъявленную войну против государства».

Генпрокурор подчеркнул, что Киев не станет отменять выборы главы государства из-за этих событий, так как они являются «священными для украинской политики». Кроме того, он призвал Запад направить в Керченский пролив международный конвой и не пускать в свои порты российские корабли.

Россияне в Сети ответили Луценко на заявление о «третьей волне оккупации» Украины. По их словам, все уже привыкли к тому, что «в Киеве рассказывают небылицы».

Штормит океан... — Матрос Звирюгин (@MamedovRO) December 26, 2018

Им так медалей не хватит «за отражение Российской агрессии»! Или это Луценко не хватило? — Mikhail (@mikherz) December 26, 2018

Мозг вы "оккупировали" себе сами. Отсюда и проблемы. — грач (@60Grachev) December 26, 2018

Действия России в Азовском море - это «третья волна оккупации Украины», - заявил генпрокурор Луценко в интервью немецкому Bild.

Хорошо быть генпрокурором Украины. Почти так же, как немецким журналистом. Можно фантазировать, любые небылицы рассказывать, и никто с тебя не спросит. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) December 26, 2018

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — попытались незаконно пересечь государственную границу России и попасть в российские территориальные воды, несмотря на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота, и сотрудников погранслужбы ФСБ остановиться.

В итоге суда были доставлены в Керчь, а несколько моряков были ранены во время задержания и отправлены в больницу. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. По факту нарушения российской госграницы было возбуждено уголовное дело.

Тот факт, что инцидент в Черном море имеет характер политической провокации, неоднократно подчеркивали российские политики и эксперты.

«Как и следовало ожидать, Киев провел провокацию в Керченском проливе, дабы прокричать о «новом уровне агрессии России» и перевести страну на военное положение. Оснований для этого нет, но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть, — с выборами или без них», — отреагировал председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Однако попытки Москвы вынести на международную повестку обсуждение событий в Керченском проливе не увенчались успехом: члены Совбеза ООН заблокировали предложение российской делегации без объяснения причин.