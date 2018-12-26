Оптическая иллюзия с многоэтажкой вызвала споры в Сети

Москва, 26 декабря. Новая оптическая иллюзия вызвала споры в Сети. Пользователей озадачил снимок многоэтажного дома с бетонной стеной.

Фотография была выложена на портале Reddit. На первый взгляд стена у многоэтажки кажется прудом, однако, по словам автора поста, никакого водоема у дома нет. Необычный ракурс пользователь портала заметил из своего окна.

Как передает телеканал «360», мнения пользователей о том, что же все-таки изображено на снимке разделились. Одни не могли разглядеть на фотографии стену, другие не понимали, как увидеть на кадре пруд.

«Я здесь вижу только стену. Попытался заставить себя разглядеть пруд, но это очень сложно», — отметили в Сети.

«Я по-прежнему в растерянности, но где же стена?» — говорится в одном из комментариев.

Ранее ученые из Австралии раскрыли загадку одной из самых известных оптических иллюзий, на которой одновременно можно увидеть пожилую женщину и молодую даму. По мнению исследователей, восприятие рисунка зависит от возраста человека, который на него смотрит.