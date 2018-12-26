Оптическая иллюзия с многоэтажкой вызвала споры в Сети
Москва, 26 декабря. Новая оптическая иллюзия вызвала споры в Сети. Пользователей озадачил снимок многоэтажного дома с бетонной стеной.
Фотография была выложена на портале Reddit. На первый взгляд стена у многоэтажки кажется прудом, однако, по словам автора поста, никакого водоема у дома нет. Необычный ракурс пользователь портала заметил из своего окна.
Как передает телеканал «360», мнения пользователей о том, что же все-таки изображено на снимке разделились. Одни не могли разглядеть на фотографии стену, другие не понимали, как увидеть на кадре пруд.
The concrete wall across the street looks like a body of water from r/mildlyinteresting
«Я здесь вижу только стену. Попытался заставить себя разглядеть пруд, но это очень сложно», — отметили в Сети.
«Я по-прежнему в растерянности, но где же стена?» — говорится в одном из комментариев.
Ранее ученые из Австралии раскрыли загадку одной из самых известных оптических иллюзий, на которой одновременно можно увидеть пожилую женщину и молодую даму. По мнению исследователей, восприятие рисунка зависит от возраста человека, который на него смотрит.