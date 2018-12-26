Назван топ-3 популярных курортов для отдыха с детьми на Новый год

Москва, 26 декабря. Сочи, Ялта и Кисловодск входят в топ-3 популярнейших отечественных курортов для отдыха с детьми в период новогодних каникул. Об этом сообщает портал Tvil.ru.

Согласно информации сервиса, путешественники бронируют новогодний отдых с детьми в Ялте в среднем на пять дней и тратят на аренду жилья порядка трех тысяч рублей в сутки.

Отмечается, что бюджетно отдохнуть с детьми в новогодние каникулы можно в Кисловодске — 2,4 тысячи рублей в сутки, а самый длительный отдых бронируют в Сочи.

Кроме того, по данным портала, в топ-3 российских городов по популярности новогодних поездок с детьми входят Северная столица, Москва и Казань.