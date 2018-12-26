Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб ЗРК «Тор»

45
0 Оставить комментарий

Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб ЗРК «Тор»

Москва, 26 декабря. Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У». Как уточнил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, учения прошли на полигоне в Астрахани. В ходе занятий комплексы атаковали около движущихся мишеней. Ролик появился в эфире телеканала «Звезда».

Военные отработали нормативы и порядок заряжания зенитных ракетных комплексов «Тор».

Ранее военный эксперт посоветовал НАТО опасаться ЗРК «Тор». Американский военный эксперт Чарли Гао рассказал, как работает система. 

«Выброшенная ракета на высоте 20 метров ориентируется по направлению к цели, а затем запускается ее двигатель. «Тор» засекает цель и начинает ее обстрел в течение восьми секунд, если она неподвижна, и в течение десяти секунд», — приводит детали Гао.

Эксперт отмечает, что «Тор» обладает «значительным преимуществом», имея вертикальный запуск ракет при стрельбе по нескольким целям, приближающимся с разных направлений.

«ЗРК «Тор» полностью автономен, а его ракеты, радиолокатор поиска и радар слежения расположены на шасси одного транспортного средства. Восемь ракет находятся в вертикальных пусковых контейнерах», — пишет эксперт.

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.