Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб ЗРК «Тор»

Москва, 26 декабря. Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У». Как уточнил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, учения прошли на полигоне в Астрахани. В ходе занятий комплексы атаковали около движущихся мишеней. Ролик появился в эфире телеканала «Звезда».

Военные отработали нормативы и порядок заряжания зенитных ракетных комплексов «Тор».

Ранее военный эксперт посоветовал НАТО опасаться ЗРК «Тор». Американский военный эксперт Чарли Гао рассказал, как работает система.

«Выброшенная ракета на высоте 20 метров ориентируется по направлению к цели, а затем запускается ее двигатель. «Тор» засекает цель и начинает ее обстрел в течение восьми секунд, если она неподвижна, и в течение десяти секунд», — приводит детали Гао.

Эксперт отмечает, что «Тор» обладает «значительным преимуществом», имея вертикальный запуск ракет при стрельбе по нескольким целям, приближающимся с разных направлений.