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Суд приговорил тренера «Енисея» Аленичева к штрафу и лишил водительских прав

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Суд приговорил тренера «Енисея» Аленичева к штрафу и лишил водительских прав

Красноярск, 26 декабря. Мировой суд в Красноярске решил отобрать водительские права у главного тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования. Приговор огласил судья Алексей Черданцев.

Суд признал 46-летнего специалиста виновным и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, красноярский суд лишил тренера права управления транспортным средством сроком на полтора года.

Напомним, полиция задержала наставника «Енисея» Аленичева 17 ноября этого года в Красноярске. По свидетельским показаниям сотрудников ГИБДД, у специалиста были признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он категорически отказался.

Отмечается, что на заседание суда Аленичев не пришел, также отсутствовали его представители и представители футбольного клуба.

Автор: Андрей Крылов
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