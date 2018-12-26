Москва, 26 декабря. Мобильный интернет в России может подорожать в 2019 году. Такой прогноз дали исследователи Content Review.

Рост цен может быть вызван увеличением налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, а также вступлением в силу «закона Яровой», считает глава Content Review Сергей Половников. Ряд операторов, как пишет «Коммерсант», уже предупредили своих клиентов о подорожании мобильного интернета. Среди них — Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком».

Специалисты Content Review отмечают, что в настоящее время Россия занимает восьмую строчку в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета. 1 Гб интернета для россиян сегодня стоит 55,5 рубля, тогда как в мире средняя стоимость трафика – 269,3 рубля.

Ранее Центробанк РФ дал прогноз о том, как изменятся цены на товары в 2019 году. По мнению специалистов, дороже будут стоить автомобили, бензин, а также алкогольная и табачная продукция.