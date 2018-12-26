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Четверть россиян интересует, как выбрать сладкий новогодний подарок детям

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Четверть россиян интересует, как выбрать сладкий новогодний подарок детям

Москва, 26 декабря. Четверть граждан, обратившихся на «горячую линию» Роспотребнадзора за консультацией в преддверии новогодних праздников, интересовались как выбрать сладкий новогодний подарок детям. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что всего «горячая линия» приняла 8,7 тысячи звонков с 3 по 21 декабря. Специалисты консультировали россиян по выбору качественных игрушек, одежды, учебных принадлежностей, гаджетов, пиротехники, елок. При этом основная часть вопросов касалась выбора сладких новогодних подарков. Этой темой интересовались 24,6% от общего числа обратившихся.

Россияне хотели узнать, какие документы должен иметь при себе продавец, какая должна быть маркировка на кондитерских изделиях. Они интересовались нюансами выбора безопасной и качественной продукции для детей.

Четверть россиян интересует, как выбрать сладкий новогодний подарок детям

Автор: Алия Садыкова
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