В Петербурге спасатели продемонстрировали готовность спецтехники к зимнему сезону. ФАН-ТВ

Новейшие образцы спецтехники, которые еще только поступают в городские структуры, а также спасатели различных подразделений в полном обмундировании были собраны у стен Петропавловской крепости на строевой смотр врио губернатора.

Сто сорок человек личного состава - сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, бойцы Специализированной пожарно-спасательной части ФПС, спасатели «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга», Невского спасательного центра МЧС России и Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Сорок пять единиц техники из них 15 плавательных средств, примечательно, что все отечественного производства. Новейшее водолазное оборудование, техника для прокладки магистрального трубопровода. Пройдя между рядами спасателей врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично убедился в боеготовности техники, которая призвана спасать людей.

Он дал оценку увиденному – «хорошо с плюсом» и отметил, что в будущем планируется дополнительное финансирование и приобретение новейших технических средств.

«Спасибо, что вы есть, за то, что вы обеспечиваете безопасность жителей нашего города в самых непростых, сложных условиях. Независимо от времени года. Будь то зима, весна или лето. Вы всегда на страже, вы всегда на чеку, и всегда нам поможете. Обстановка не простая, сложная и чем тоньше лед, тем больше людей хотят попробовать его на прочность. Я уверен, что вашими силами мы сделаем все необходимое, чтобы, во-первых, этот тонкий лед никто не пробовал, а во-вторых, безопасность на наших водоемах была на самом высоком уровне», - Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

В рамках смотра была продемонстрирована спецтехника, в задачу которой входит обеспечение безопасности горожан в зимний период и ликвидация последствий происшествий техногенного характера и жилищно-коммунальных аварий. Также состоялась демонстрация мобильной системы громкого вещания, беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, работа инновационного аэровездехода «Нерпа», который способен ломать ледяные торосы, пробираясь к тонущим людям.

Начальник главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький, отметил, что в ближайшее время в город будут поступать новые образцы надводной техники.