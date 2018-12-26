Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

В Петербурге спасатели продемонстрировали готовность спецтехники к зимнему сезону. ФАН-ТВ

31
0 Оставить комментарий

Новейшие образцы спецтехники, которые еще только поступают в городские структуры, а также спасатели различных подразделений в полном обмундировании были собраны у стен Петропавловской крепости на строевой смотр врио губернатора.

В Петербурге спасатели продемонстрировали готовность спецтехники к зимнему сезону. ФАН-ТВ

Сто сорок человек личного состава - сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, бойцы Специализированной пожарно-спасательной части ФПС, спасатели «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга», Невского спасательного центра МЧС России и Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.  Сорок пять единиц техники из них 15 плавательных средств, примечательно, что все отечественного производства. Новейшее водолазное оборудование, техника для прокладки магистрального трубопровода. Пройдя между рядами спасателей врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично убедился в боеготовности техники, которая призвана спасать людей.

В Петербурге спасатели продемонстрировали готовность спецтехники к зимнему сезону. ФАН-ТВ

Он дал оценку увиденному – «хорошо с плюсом» и отметил, что в будущем планируется дополнительное финансирование и приобретение новейших технических средств.

«Спасибо, что вы есть, за то, что вы обеспечиваете безопасность жителей нашего города в самых непростых, сложных условиях. Независимо от времени года. Будь то зима, весна или лето. Вы всегда на страже, вы всегда на чеку, и всегда нам поможете. Обстановка не простая, сложная и чем тоньше лед, тем больше людей хотят попробовать его на прочность. Я уверен, что вашими силами мы сделаем все необходимое, чтобы, во-первых, этот тонкий лед никто не пробовал, а во-вторых, безопасность на наших водоемах была на самом высоком уровне», - Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

В Петербурге спасатели продемонстрировали готовность спецтехники к зимнему сезону. ФАН-ТВ

В рамках смотра была  продемонстрирована спецтехника, в задачу которой входит обеспечение безопасности горожан в зимний период и ликвидация последствий происшествий техногенного характера и жилищно-коммунальных аварий. Также состоялась демонстрация мобильной системы громкого вещания, беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, работа инновационного аэровездехода «Нерпа», который способен ломать ледяные торосы, пробираясь к тонущим людям.

В Петербурге спасатели продемонстрировали готовность спецтехники к зимнему сезону. ФАН-ТВ

Начальник главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький, отметил, что в ближайшее время в город будут поступать новые образцы надводной техники.

Автор: Елена Новицкая; Евгений Рудаков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.