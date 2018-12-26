Москва, 26 декабря. Американские ограничения в некоторой степени затрудняют сотрудничество Российской Федерации с Китаем, но не отражаются на его темпах и объеме. Об этом сообщил в среду посол России в КНР Андрей Денисов.

Российский дипломат обратил внимание, что из-за американских санкций есть некоторые сложности в сотрудничестве РФ и КНР, например, при взаиморасчетах или получении кредитов.

«Однако… это как плохая погода в сельском хозяйстве: идет дождь, но работать надо», — привел аналогию Денисов.

Российский посол также указал на то, что китайские партнеры, для которых торговля с Соединенными Штатами имеет крайне важное значение, «вполне естественно опасаются непрямого воздействия санкций на свои кредитно-финансовые институты и на свои предприятия», передает РИА Новости.

Напомним, во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что выход экономических показателей России и Китая на уровень товарооборота в 100 млрд долларов — «уже достижение».