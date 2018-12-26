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Свыше 8,5 тыс. обращений по безопасности детских товаров поступило в Роспотребнадзор

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Свыше 8,5 тыс. обращений по безопасности детских товаров поступило в Роспотребнадзор

Москва, 26 декабря. Более 8,5 тысячи запросов обработали сотрудники Роспотребнадзора за 18 дней работы горячей линии по безопасности детских товаров. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что с 3 по 21 декабря поступило 8,7 тысячи обращений. Люди просили проконсультировать их по детским товарам.  24,6% обращений были связаны с покупкой сладких новогодних подарков. Еще 11% касались безопасности и качества игрушек.

9,5% потребителей интересовались качеством и безопасностью карнавальных нарядов, еще 7,9% — задавали вопросы, как выбрать качественную одежду.

Кроме того, специалисты давали советы по покупке гаджетов, электронных игрушек, ранцев, портфелей, учебников и так далее.

Сотрудники Роспотребнадзора рассмотрели 84 жалобы, связанные с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Свыше 8,5 тыс. обращений по безопасности детских товаров поступило в Роспотребнадзор

Автор: Алия Садыкова
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